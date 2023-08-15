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Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Beşiktaş'ın transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi. Oyuncunun kulübü Al-Nassr, transfer konusunda sürpriz bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:01
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Al-Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.

Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Dembele'nin vedası sonrası hücum hattına bir takviye yapmayı amaçlayan İspanyol devinde Talisca ismi ön plana çıktı.

Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr'ın oyuncusunu Barcelona'ya teklif ettiği belirtildi.

Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Al-Nassr'ın bu yaz transfer yapmaya devam edeceği için Talisca'yı gözden çıkardığı kaydedildi.

Transferde TaliAl-Nassr'ın bu yaz transfer yapmaya devam edeceği için Talisca'yı gözden çıkardığı kaydedildi. Söz konusu haberde; Bernardo Silva ve Neymar için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Barcelona'nın Joao Felix transferinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.sca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Söz konusu haberde; Bernardo Silva ve Neymar için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Barcelona'nın Joao Felix transferinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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