Transferde Talisca bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Al-Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.
Dembele'nin vedası sonrası hücum hattına bir takviye yapmayı amaçlayan İspanyol devinde Talisca ismi ön plana çıktı.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr'ın oyuncusunu Barcelona'ya teklif ettiği belirtildi.
Söz konusu haberde; Bernardo Silva ve Neymar için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Barcelona'nın Joao Felix transferinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.