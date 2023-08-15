Haberler Beşiktaş Talisca zor ama imkansız degil!

Talisca zor ama imkansız degil!

Beşiktaş’ta Anderson Talisca harekatı tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Talisca’ya yeniden siyah-beyazlı formayı giydirmek için çalışmalara devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Talisca zor ama imkansız degil!

Yönetim, Al Nassr'a 12 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Suudi ekibi kapıyı 20 milyon euro'dan açınca, yönetim bu kez yeni bir teklif hazırladı. Buna göre siyah-beyazlılar yılda 10 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Talisca için satın alma opsiyonlu kiralama önerdi. Siyah-beyazlılar Suudi ekibinden gelecek olan yanıtını bekliyor. Yönetim, bu transferi sponsor desteği ile çözmeyi hedefliyor. Talisca siyah- beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

BAYRAK DİKTİ, KIYAMET KOPTU

Al-Nassr, Kral Salman Kulüpler Kupası finalinde Al-Hilal'i yenerek kupayı alırken; maçın bitiminde Al-Nasr bayrağını taşıyan Talisca, bayrağı saha ortasına dikmek istedi. Ancak rakip takımdan Al-Bulayhi bunu yapmasını engelledi ve aralarında arbede yaşandı. Rakip oyuncu maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bunu, kendisini taraftarlarına şirin göstermek için yaptı. Ama burada yapamaz, yaptırmayız. Beşiktaş'a gitmeyi istediğini herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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