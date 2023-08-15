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Pepe’ye ‘bonservis’ şartı!

Beşiktaş, Pepe’nin Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Pepe’ye ‘bonservis’ şartı!
Siyah-beyazlılar transfer harekatını aralıksız sürdürüyor. Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündem Nicolas Pepe. Arsenal teknik Direktörü Arteta'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nicolas Pepe için Beşiktaş kolları sıvadı. Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre Arsenal'ın oyuncu ile sözleşmesini feshetme konusunda yol aradığı belirtildi. 2019 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine Transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçirdiği 4 sezonda beklenen performansa ulaşamamıştı. Premier Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik katkı üreten Pepe'nin kulübü Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunuyor.
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