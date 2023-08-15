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O artık Beşiktaşlı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı ve İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
O artık Beşiktaşlı

Geçen haftadan bu yana İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncunun raporları temiz çıkınca resmi imzalar dün atıldı. En son Liverpool'da forma giyen İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için da 2.5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Üç senelik anlaşmaya varılan Chamberlain'a ek olarak, maç başına da 10 bin euro verilecek. Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade- Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi. 6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi. 29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

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