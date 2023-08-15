Gedson sürat Kartal

Ve Beşiktaş Avrupa'dan sonra Süper Lig'e de fırtına gibi başladı. Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah beyazlı takım, dün de Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Kkara Kartallar, baştan sona üstün oynadığı mücadelede ilk yarı Aboubakar ve Muleka ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. İkinci devrede Şenol Güneş'in değişiklikleri oyuna hız getirdi. 48. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Aboubakar atıştan yararlanamadı. Fakat Beşiktaş hız kesmedi ve ataklarını iyice hızlandırdı...

NEFTÇI BAKÜ ÖNCESİ MORAL DEPOLADI

Siyah beyazlılar şanssızlıklar da yaşadı. Aboubakar ve Onur Bulut'un birer şutunda top direkten döndü. Ve dakikalar 85'i gösterirken beklenen gol geldi. Soldan yapılan ortayı Onur Bulut, ceza alanı dışındaki Gedson'un önüne kafayla topu indirdi. Portekizli yıldız gelişine enfes bir şut atarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu. Beşiktaş bu galibiyetle, bu sezonki 4. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Lige 3 puanla b aşlayan Kara Kartal, perşembe günkü Neftçi maçı öncesi moral depaladı.

Abou bu kez üzdü

Kartal'ın en büyük gol silahı Aboubakar dün hayal kırıklığı oldu. Kamerunlu forvet, 48'de takımına penaltı kazandırdı; ancak atışı da kendisi kullandı ve kaleciye nişanladı. Aboubakar bir pozisyonda ise direğe takıldı. Avrupa'da 3 maçta2 gol kaydeden Abou, maç sonu "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.

Şenol Güneş, Netfçi Bakü maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Güneş, Amartey'in yerine Necip Uysal'a, Umut Meraş'ın yerine ise Masuaku'ya görev verdi.

Beşiktaş'ta 3 yeni isim maça yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, mücadeleye yedek soyundu.