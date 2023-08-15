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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni adresi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Salih Uçan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan talibi çıkan başarılı orta sahanın Çizme'ye geri dönebileceği öne sürüldü. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:52
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni adresi

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni adresi

Tuttomercato'nun haberine göre, Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni adresi

Henüz sözleşme uzatmayan 29 yaşındaki oyuncu ile Genoa'nın yakından ilgilendiği kaydedildi.

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