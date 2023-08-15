BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan bombası! Yeni adresi

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.
Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre, Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir.
Henüz sözleşme uzatmayan 29 yaşındaki oyuncu ile Genoa'nın yakından ilgilendiği kaydedildi.
Çizme ekibinin Salih Uçan ile görüşme yapmak için temasa geçileceği aktarıldı.
2014'te Fenerbahçe'den Roma'ya kiralanan Salih, 2 sezon İtalyan devinde 10 maçta forma giydi.