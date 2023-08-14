TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı. A Spor'daki son dakika haberine göre oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı bildirildi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993 yılında Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundadır ve orta sahada görev yapmaktadır. 35 kez milli forma giymiştir. Şuan serbest olan Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton, Arsenal ve liverpool formaları giymiştir. 393 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 48 gol 56 asist üretmiştir.