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FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Beşiktaş'ta yeni transferlerin ilk Süper Lig maçında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Peki, Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:10
FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Emre, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Veseli, Adnan, Rohden, Ljajic, Feghouli, Can

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

SÜPER LİG'DE 15. MÜSABAKA

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1'lik skor ile sonuçlandı.

KARTAL'DAN KADROYA 5 TAKVİYE

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku'nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut'u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı. Öte yandan Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

KARAGÜMRÜK YENİ TRANSFERLERİ İLE SAHNEDE!

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı. Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı.

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