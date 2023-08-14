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Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal lige galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:12
Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal lige galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Siyah beyazlılar, ligin ilk haftasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Aboubakar, 48. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Maçtan dakikalar;

7'nci dakikada sol kanattan Gedson Fernandes'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro'da kaldı.

18'inci dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

47'nci dakikada Aboubakar, Rayyan Baniya'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Matias Dituro, gole izin vermedi.

57'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası içinden ortasında Necip'in bacak arasından geçen top Muleka'ya çarparak kaleci Matias Dituro'da kaldı.

63'üncü dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda kaleci Matias Dituro'nun dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66'ncı dakikada soldan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

85'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Gedson Fernandes'e aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90'ıncı dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Rebic, ceza sahası sol çaprazında kaleci Matias Dituro ve Lawrence'den sıyrılarak pasını geriden gelen Semih'e verdi. Semih'in kayarak yaptığı vuruşta Karagümrük savunması gole izin vermedi.

Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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