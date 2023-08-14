BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes: Gol attığım için çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Portekizli Gedson Fernandes karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes: "Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için çok mutluyum. Önümüzde çok fazla maç var onlara odaklanmalıyız. Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftarına alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Daha oynayacağımız çok maçımız var. Bundan sonraki maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.