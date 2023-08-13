Haberler Beşiktaş Şenol Güneş’le yüzler gülüyor

Şenol Güneş’le yüzler gülüyor

Bu sezon sezon Konferans Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan, öncesinde de üç hazırlık maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş'ta yakalanan seri büyük moral oldu. Hem yönetimin, hem teknik heyetin bu gidişattan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yakalanan bu seriyle kazanılan olumlu havadan memnun olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Şenol Güneş’le yüzler gülüyor
Bu sezon sezon Konferans Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan, öncesinde de üç hazırlık maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş'ta yakalanan seri büyük moral oldu. Hem yönetimin, hem teknik heyetin bu gidişattan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yakalanan bu seriyle kazanılan olumlu havadan memnun olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.
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