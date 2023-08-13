Şenol Güneş’le yüzler gülüyor

Bu sezon sezon Konferans Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan, öncesinde de üç hazırlık maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş'ta yakalanan seri büyük moral oldu. Hem yönetimin, hem teknik heyetin bu gidişattan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yakalanan bu seriyle kazanılan olumlu havadan memnun olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.
Bu sezon sezon Konferans Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan, öncesinde de üç hazırlık maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş'ta yakalanan seri büyük moral oldu. Hem yönetimin, hem teknik heyetin bu gidişattan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yakalanan bu seriyle kazanılan olumlu havadan memnun olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.