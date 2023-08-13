Salih Uçan’a yeni sözleşme

Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalara başladı. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki orta saha Salih Uçan'a ilk teklifi 18 milyon TL oldu. Salih Uçan'ın karşı teklifinin de 30 milyon TL olduğu söylendi. Beşiktaş ve Salih arasında sözleşme görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalara başladı. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki orta saha Salih Uçan'a ilk teklifi 18 milyon TL oldu. Salih Uçan'ın karşı teklifinin de 30 milyon TL olduğu söylendi. Beşiktaş ve Salih arasında sözleşme görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.