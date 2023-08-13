Haberler Beşiktaş Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Karagümrük - BJK maçı canlı yayın bilgisi | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Karagümrük - BJK maçı canlı yayın bilgisi | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Karagümrük - Beşiktaş maçı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 22:00
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Karagümrük - BJK maçı canlı yayın bilgisi | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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