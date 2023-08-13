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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezona iyi bir başlangıç yapan başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. İşte önerilen rakam ve detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 10:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalar başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki orta saha Salih Uçan'a ilk teklifi 18 milyon TL oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Salih Uçan'ın karşı teklifinin de 30 milyon TL olduğu söylendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Beşiktaş ve Salih arasında sözleşme görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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