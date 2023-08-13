BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Salih Uçan'a teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalar başladı.
Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalar başladı.
Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki orta saha Salih Uçan'a ilk teklifi 18 milyon TL oldu.
Salih Uçan'ın karşı teklifinin de 30 milyon TL olduğu söylendi.
Beşiktaş ve Salih arasında sözleşme görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.