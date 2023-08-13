Bailly onay bekliyor

M.United, Eric Bailly'yi satmaya çok yaklaştı ve tecrübeli oyuncu kulübünün ayrılışı onaylamasını bekliyor. Bombacı Fabrizio Romano'ya göre Fransız stoper, Old Trafford'da yaşadığı ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçirdiği döneminin ardından Türkiye'ye yelken açacak.

TEKME ATTI, GÖNDERİLDİ

Goal'ün haberine göre Marsilya, 30 maçta forma giyse kontratında zorunlu satın alma opsiyonu hayata geçecekti. Ancak kung-fu tekmesi sonrası aldığı 7 maçlık ceza bunu engelledi. United'da sezon öncesi kampa bile alınmadı. Bailly, sezon öncesi hiç bir takım çalışmasına katılmadı.