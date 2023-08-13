Haberler Beşiktaş Bailly onay bekliyor

Bailly onay bekliyor

M.United, Eric Bailly'yi satmaya çok yaklaştı ve tecrübeli oyuncu kulübünün ayrılışı onaylamasını bekliyor. Bombacı Fabrizio Romano'ya göre Fransız stoper, Old Trafford'da yaşadığı ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçirdiği döneminin ardından Türkiye'ye yelken açacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Bailly onay bekliyor

M.United, Eric Bailly'yi satmaya çok yaklaştı ve tecrübeli oyuncu kulübünün ayrılışı onaylamasını bekliyor. Bombacı Fabrizio Romano'ya göre Fransız stoper, Old Trafford'da yaşadığı ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçirdiği döneminin ardından Türkiye'ye yelken açacak.

TEKME ATTI, GÖNDERİLDİ

Goal'ün haberine göre Marsilya, 30 maçta forma giyse kontratında zorunlu satın alma opsiyonu hayata geçecekti. Ancak kung-fu tekmesi sonrası aldığı 7 maçlık ceza bunu engelledi. United'da sezon öncesi kampa bile alınmadı. Bailly, sezon öncesi hiç bir takım çalışmasına katılmadı.

DİĞER
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur bakın kiminle evleniyor! Tuğçe Tayfur'un müstakbel eşi açıklama yaptı! 'Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır'
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli
F.Bahçe 3 yıldız file bekçisini gündemine aldı!
Çizme'den G.Saray için sürpriz iddia! Muslera'nın yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a İtalyan kanat!
Kartal'dan Fransa çıkarması!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği her karar..." Çakar'dan hakem yorumu! "Verdiği her karar..." 07:48
Şok sözler! "Tahammül etmesi şaşırtıcıydı" Şok sözler! "Tahammül etmesi şaşırtıcıydı" 07:36
Orta saha Orta saha 06:26
Kaybetmediği için sevinsin Kaybetmediği için sevinsin 06:25
Kaleye yeni isim Kaleye yeni isim 06:06
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:51
Daha Eski
Uçaklar tahtaya takıldı! Uçaklar tahtaya takıldı! 01:45
Roma ile temasta Roma ile temasta 01:41
Arjantin yolcusu Arjantin yolcusu 01:35
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:31
Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! 01:31
Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! 01:31