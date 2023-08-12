Daha fazla gol atmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, önceki gün ülkesi Gana basınına konuştu. Beşiktaş'la ilk maçında Tirana karşısında gol sevinci yaşayan Amartey, ilk maçında gol attığı için mutlu olduğunu belirterek "Leicester'da 7 yılda 145 maça çıktım ve sadece 3 gol atabildim. Buradaki ilk maçımda ise güzel bir gol sevinci yaşadım. Duran toplarda daha cok gol aramaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, önceki gün ülkesi Gana basınına konuştu. Beşiktaş'la ilk maçında Tirana karşısında gol sevinci yaşayan Amartey, ilk maçında gol attığı için mutlu olduğunu belirterek "Leicester'da 7 yılda 145 maça çıktım ve sadece 3 gol atabildim. Buradaki ilk maçımda ise güzel bir gol sevinci yaşadım. Duran toplarda daha cok gol aramaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.