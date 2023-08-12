Çıkmaz sokak Chamberlain!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan ve halen İstanbul'u gezen Alex Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor. Liverpool ile sözleşme uzatmayan İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması nedeniyle siyah-beyazlılar detaylı veri bekliyor. Anlaşma olursa yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme yapılacak.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan ve halen İstanbul'u gezen Alex Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor. Liverpool ile sözleşme uzatmayan İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması nedeniyle siyah-beyazlılar detaylı veri bekliyor. Anlaşma olursa yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme yapılacak.