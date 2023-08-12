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Çıkmaz sokak Chamberlain!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan ve halen İstanbul'u gezen Alex Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor. Liverpool ile sözleşme uzatmayan İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması nedeniyle siyah-beyazlılar detaylı veri bekliyor. Anlaşma olursa yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Çıkmaz sokak Chamberlain!
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan ve halen İstanbul'u gezen Alex Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor. Liverpool ile sözleşme uzatmayan İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişinin kabarık olması nedeniyle siyah-beyazlılar detaylı veri bekliyor. Anlaşma olursa yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme yapılacak.
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