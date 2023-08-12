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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Philippe Coutinho'nun talep ettiği rakam belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş, gündemine Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'yu almıştı. Tecrübeli ismin siyah-beyazlı takımdan talep ettiği rakam belli oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Philippe Coutinho'nun talep ettiği rakam belli oldu!

İngiliz basında Philippe Coutinho'ya Beşiktaş'ın ilgisi ile ilgili yeni bir haber yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Philippe Coutinho'nun talep ettiği rakam belli oldu!

Inside Football'ın haberine göre, Philippe Coutinho'nun ücret konusundaki yüksek talepleri, Beşiktaş'ın yoğun ilgisine rağmen bu transferi imkansız hale getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Philippe Coutinho'nun talep ettiği rakam belli oldu!

Aston Villa'da kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro yıllık ücret talep etti.

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