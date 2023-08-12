BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Philippe Coutinho'nun talep ettiği rakam belli oldu!

İngiliz basında Philippe Coutinho'ya Beşiktaş'ın ilgisi ile ilgili yeni bir haber yer aldı.
İngiliz basında Philippe Coutinho'ya Beşiktaş'ın ilgisi ile ilgili yeni bir haber yer aldı.
Inside Football'ın haberine göre, Philippe Coutinho'nun ücret konusundaki yüksek talepleri, Beşiktaş'ın yoğun ilgisine rağmen bu transferi imkansız hale getirdi.
Aston Villa'da kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro yıllık ücret talep etti.
Siyah-beyazlılar bu rakam üzerine görüşmeleri durdurma kararı aldı.