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Abouatar

Bu sezon 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı forvet; Avrupa Kupalarında 1 gol daha bulursa, 2016-17’den bu yana en fazla gol atan futbolcu olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Abouatar

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Geçen sezonun devre arasında yuvaya dönen ve 16 lig maçında 13 gol, 2 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor. Tirana ile oynanan 2 karşılaşmada 1 gol atıp, 1 de asiste imza atan Kamerunlu, çok şık bir vuruşla ağları sarsmıştı. 31 yaşındaki santrfor, önceki akşam da herkesi mest etti. Salih'in pasında usta işi şekilde topu önüne alan ve kalecinin üstünden aşırtan Aboubakar, rakibin direncini kıran isim oldu.

CENK TOSUN'U GERİDE BIRAKACAK

Bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 2016-2017 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda. 8 kez gol sevinci yaşayan ve Cenk Tosun'la zirveyi paylaşan Aboubakar, daha önce Napoli'ye 2, Benfica'ya 1, Hapoel'e 1, Olympiakos'a 2, Tirana'ya 1 gol atmıştı. Kamerunlu yıldız Avrupa kupalarında 1 gol daha atması durumunda Cenk Tosun'u geride bırakarak son 8 yılın en skorer oyuncusu olmayı başaracak.

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti, bugüne kadar 86 resmi maçta siyah-beyazlı formayı terletti. Aboubakar, bu periyotta rakip fileleri 50 kez havalandırırken, 12 de asist yaptı ve toplamda 62 gole direkt olarak katkı sağladı.

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