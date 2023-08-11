Süper Salih Uçan

Kartal'da gecenin önemli isimlerindin biri de Salih Uçan'dı. Yeni sezon maçlarına yüksek bir pereformansla başlayan orta saha, şimdiden asist sayısını 2'ye çıkardı. Tirana maçından sonra dün de Aboubakar'ın attığı golün pasını verdi. Salih ayrıca 3. golün de sahibiydi. Savunma hatasını değerlendirip bu sezonki ilk golünü kaydetti. Salih maç sonrası "8 numarada daha rahat oynuyorum. Asistin asistini yapmayı da seviyorum" ifadelerini kullandı.
Kartal'da gecenin önemli isimlerindin biri de Salih Uçan'dı. Yeni sezon maçlarına yüksek bir pereformansla başlayan orta saha, şimdiden asist sayısını 2'ye çıkardı. Tirana maçından sonra dün de Aboubakar'ın attığı golün pasını verdi. Salih ayrıca 3. golün de sahibiydi. Savunma hatasını değerlendirip bu sezonki ilk golünü kaydetti. Salih maç sonrası "8 numarada daha rahat oynuyorum. Asistin asistini yapmayı da seviyorum" ifadelerini kullandı.