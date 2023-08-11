Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 22:36
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 mağlup ettiği maçta forma giyen oyuncular günü izinli geçirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
İYİ Parti'den MHP'nin davetine ret CHP'ye rest! Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos vurgusu: Müstakil seçim ateşi harlandı
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi!
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK F.Bahçe maçına hazırlanıyor Gaziantep FK F.Bahçe maçına hazırlanıyor 22:39
Beşiktaş'ta F. Karagümrük mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F. Karagümrük mesaisi başladı! 22:36
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 21:32
Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! 21:12
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:55
G.Saray kafilesi Kayseri'de G.Saray kafilesi Kayseri'de 20:31
Daha Eski
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 20:24
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 19:36
Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı 19:11
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 19:08
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 18:51
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! 18:29