Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Son dakika transfer haberleri: Premier Lig kulüplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'in yeni sezonda İngiliz devinde olmaması bekleniyor. Çeşitli teklifler alan Faslı futbolcu, Türkiye'de de transferin gözdesi haline gelmiş durumda. Oyuncunun menajeri, Ziyech'i üç Süper Lig devine önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in yeni sezon öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Faslı yıldız, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

İngiliz ekibinde istenmeyen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Takvim'in haberine göre Ziyech'in menajerinin, Süper Lig'in 3 devi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncusunu teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Tecrübeli oyuncunun menajerinin 3 kulüple görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Hakim Ziyech transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması beklenirken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri de AlNassr.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'te flaş gelişme! 3 büyük kulübe birden...

Yıldız futbolcu son Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekmişti.

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