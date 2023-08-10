Nicolas Pepe el yakıyor

Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismin, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etmesi sıkıntı yarattı.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismin, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etmesi sıkıntı yarattı.