Neftçi Bakü Beşiktaş maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.
Siyah beyazlılar bir önceki turda Arnavutluk'un Tiran ekibini elemişti.
Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçı kazanarak İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebo
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanıyor.