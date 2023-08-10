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NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Kritik müsabakada Lukas Fandrich düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 18:54
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

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