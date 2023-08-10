Haberler Beşiktaş Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transferde büyük bir operasyonun içinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. Gelecek vaat eden oyuncuları yakından takip eden 3 büyük kulüp, Almanya'da kariyerini sürdüren 17 yaşındaki Can Uzun'un peşinde düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tüm takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren 3 dev takım, aynı oyuncuya talip oldu.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, U18 Milli Takımı'nın genç forveti Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

17 yaşındaki forvet için 3 büyüklerin dışında dünya devleri sıraya girdi.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te kariyerine devam eden genç yeteneği Hollanda'dan Ajax, Almanya'dan Bayern Münih ve İspanya'dan Atletico Madrid kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Can, son oynanan Hannover maçında 2 gol kaydetmişti.

Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Santrfor mevkisinde oynayan Can Uzun, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

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