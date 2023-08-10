Devler onun için 'Can' atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.
Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.
Tüm takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren 3 dev takım, aynı oyuncuya talip oldu.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, U18 Milli Takımı'nın genç forveti Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.
17 yaşındaki forvet için 3 büyüklerin dışında dünya devleri sıraya girdi.
Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te kariyerine devam eden genç yeteneği Hollanda'dan Ajax, Almanya'dan Bayern Münih ve İspanya'dan Atletico Madrid kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.
Can, son oynanan Hannover maçında 2 gol kaydetmişti.
Santrfor mevkisinde oynayan Can Uzun, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Genç golcünün kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Can Uzun, Türkiye alt yaş milli takımlarında 13 maçta sahaya çıktı ve 6 gol üretti.