Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Neftçi Bakü maçı öncesi açıklamalar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımına konuk olacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Zor dönemlerde birbirine destek olan, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan milletler olarak mutluyuz. Bugün de futbolun keyifli tarafını görmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, Neftçi Bakü de kazanmak istiyor. İki takım da siyah-beyaz, birbirlerini kardeş olarak gören takımlar."

"Kendi oyunumuzla iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Biz bu maçı düşünüyoruz. İlk maçta avantajı alıp güzel bir futbol oynamak istiyoruz."