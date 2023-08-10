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Beşiktaş'ta Nefçi Bakü maçı sonrası Salih Uçan'dan flaş sözler!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmandsa Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 00:23
Beşiktaş'ta Nefçi Bakü maçı sonrası Salih Uçan'dan flaş sözler!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

8 numarada daha rahat ediyorum. Çift 6 da oynayabiliyorum ama en rahat hissettiğim yer 8 numara diyebilirim.

Her maçın öyküsü farklıdır. Bazen 3 orta saha, bazen çift orta saha. Rakibe de bağlı bu biraz. Futbola başladığımdan itibaren Milli takımlar da dahil 6 ve 8 numara oynadım. 10 numarada oynarken rahatsız oldum. Hep 8 numarada kendimi rahat hissettim.

Bazı maçlarda çok fazla ikili mücadeleye girip top kazanıyorsun hücumdaki etkinliğin azalıyor. Bazen tam tersi. Beşiktaş'ta formayı kazanmamın nedeni topu kendimde tutma, pas alışkanlığını sağlayarak elde ettim. Asistin asisti gibi pozisyonları yapmayı seviyorum. Benden çok daha fazla skor katkısı bekleniyor. Ben hem savunmayı, hem hücumu aynı oranda tutmaya çalışıyorum.

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