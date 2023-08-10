Bailly harekatı

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperle büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Eric Bailly'in Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacağı ve bonservisini almaya çalışacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarla yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Eric Bailly'nin transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği belirtildi.
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperle büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Eric Bailly'in Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacağı ve bonservisini almaya çalışacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarla yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Eric Bailly'nin transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği belirtildi.