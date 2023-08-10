Haberler Beşiktaş Bailly harekatı

Bailly harekatı

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperle büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Eric Bailly'in Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacağı ve bonservisini almaya çalışacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarla yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Eric Bailly'nin transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Bailly harekatı
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoperle büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağladığı Eric Bailly'in Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacağı ve bonservisini almaya çalışacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarla yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden el sıkışan Eric Bailly'nin transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği belirtildi.
DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: Güncel UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gidecek?
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Daha Eski
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 00:37
Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi 00:37
Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! 00:37