TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılar orta saha transferine yoğunlaşırken, bir yandan da stoper takviyesi yapmak için temaslarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen Eric Bailly'yi gündemine aldı. Yönetim, Fildişili futbolcu ile birçok şartta ortak noktada buluştu.
İngiliz ekibinin sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu, kulübüyle görüşerek bonservisini almaya çalışıyor.
Bailly'nin, Manchester United ile alacakları konusunda anlaşma zemini aradığı ifade edildi.Fildişili oyuncunun, bu sorunu çözmesi halinde siyah beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
2016'da Villarreal'den 38 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ada temsilcisinde bekleneni veremedi.
6 sezonda 113 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 1 gol attı.Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Bailly, Fransız ekibinde 23 maçta forma giydi.