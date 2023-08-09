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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Manchester United'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Eric Bailly'i istiyor. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:40
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

Siyah beyazlılar orta saha transferine yoğunlaşırken, bir yandan da stoper takviyesi yapmak için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen Eric Bailly'yi gündemine aldı. Yönetim, Fildişili futbolcu ile birçok şartta ortak noktada buluştu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

İngiliz ekibinin sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu, kulübüyle görüşerek bonservisini almaya çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

Bailly'nin, Manchester United ile alacakları konusunda anlaşma zemini aradığı ifade edildi.Fildişili oyuncunun, bu sorunu çözmesi halinde siyah beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi!

2016'da Villarreal'den 38 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ada temsilcisinde bekleneni veremedi.

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