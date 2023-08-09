Okereke için 3 milyon euro

Rebic'i almasına rağmen Beşiktaş'ın Okereke ile ilgilenmeye devam ettiği iddia edildi. Nijerya'dan Spor 24/7'nin haberine göre kısa süre önce Serie B'ye düşen Cremonese, Okereke için 6 milyon euro'luk transfer ücreti belirledi. Siyah-beyazlıların ise 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor için yarısı peşin 3 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.
Rebic'i almasına rağmen Beşiktaş'ın Okereke ile ilgilenmeye devam ettiği iddia edildi. Nijerya'dan Spor 24/7'nin haberine göre kısa süre önce Serie B'ye düşen Cremonese, Okereke için 6 milyon euro'luk transfer ücreti belirledi. Siyah-beyazlıların ise 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor için yarısı peşin 3 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.