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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü ile oynanacak Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ın son durumları hakkında bilgi veren Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya da cevap verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, 10 Ağustos Perşembe günü Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Salih Uçan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sadece futbolla ilgili değil, her alanda doğru olmayan bir şeyde yokuz. Merhametli, asaletli, cesur olmakla başkalarına üsten bakmak farklı şeyler. İnsanlar değerlidir, oyuncular da öyledir. Her rakip ciddidir."

"Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret ve para çok değerli bir insan olduğunuzu göstermez. Takımlar da böyledir."

"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

"Futbol sahada oynanıyor. Renktaş takımlarız, iki takım da siyah-beyaz olduğu için bir yakınlık var ama hayat böyle. Kader, bazen karşılıklı ortam yaratabiliyor. Yarın iki takım için de zor maç olacak, hak eden kazansın ama biz de rakip de turu geçmek istiyor."

"Bizim için zaten baktığınızda, Azerbaycan da futbolda çok yol aldı. Neftçi Bakü, Karabağ ve Sabah takımları Avrupa'da yarışıyor. Bazen sürpriz gibi görünen sonuçlar da alındı. Neftçi Bakü kardeş bir takım olsa bile yarın kazanmak için sahaya çıkacağız."

"Beşiktaş'ın Azerbaycan'da da taraftarları var. İyi futbol oynayacak ve sonuç alacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Oynayabileceğimiz en iyi kadromuzla buraya geldik. Sahada hiçbir taşkınlığa meydan verilmeden, dostça maçın takip edilmesini istiyoruz."

"Patlayıcıların ve fişeklerin kaldırılması lazım. Yapan firmalara da kızıyorum. Görüntü olarak güzel olduğu düşünülüyor ama güzel değil."

"CENK TOSUN VE GHEZZAL..."

"Cenk Tosun antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bizimle çalışmalara başlamadı. Masuaku da cezalı olduğu için aramızda değil. Gelen oyuncularımızın hepsinin oynama şansı var."

"Netfçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız."

"STOPER DÜŞÜNÜYORUZ"

"Transferle ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Stoper düşünüyoruz. 'Çok acil, geç kaldık' düşüncesinde değiliz. Afrikalı almamaya çalışıyoruz. Çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. İhtiyaç olursa alacağız. Transferi kenara atalım."

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