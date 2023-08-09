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Beşiktaş - Neftçi Bakü ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü ağırlıyor. Turu geçmek için farklı galibiyet peşinde koşan Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, kamp hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler de maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Beşiktaş - Neftçi Bakü ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30
Beşiktaş - Neftçi Bakü ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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