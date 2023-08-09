UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.