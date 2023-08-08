TRANSFER HABERİ | Chamberlain Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'da!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdi. Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor

GEÇEN SEZON 14 MAÇ KAÇIRDI

Son olarak Arsenal forması giyen ve şu an boşta olan Chamberlain için başkan Çebi görüşmeleri bizzat yürütmüştü. Bu arada gelen haberlere göre İngiliz yıldızın kontratına özel sakatlık maddesinin koyulduğu da belirtildi. Oyuncunun en büyük handikapı olan bu sıkıntı geçen sezon fazlasıyla dikkat çekti. 93 gün sahalardan uzak kalan Chamberlain 14 maç kaçırmıştı. 2020-21'de ise diz sakatlığından dolayı 113 gün forma giyemeyip 20 maç kaçırmıştı. Daha önce Liverpool ve Southapton formaları giyen Chamberlain kanatlarda da oynayabiliyor.