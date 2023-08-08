TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

"BURADA MUTLUYUM"

Talisca açıklamasında, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.