TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş, Brezilyalı yıldız ile görüştüğünü ve Beşiktaş'ı özlediğini söylediğini açıkladı.
Sonrasında ise maliyetinin fazla olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.
ANDERSON TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
29 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabından transfer ile ilgili açıklama yaptı.
"BURADA MUTLUYUM"
Talisca açıklamasında, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.