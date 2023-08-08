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TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamalarının ardından Anderson Talisca heyecanı tavan yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Brezilyalı yıldızın transferini dört gözle beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca, transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 13:39
TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş, Brezilyalı yıldız ile görüştüğünü ve Beşiktaş'ı özlediğini söylediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Sonrasında ise maliyetinin fazla olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

ANDERSON TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
29 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabından transfer ile ilgili açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

"BURADA MUTLUYUM"

Talisca açıklamasında, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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