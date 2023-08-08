Talisca dönmek istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak transfer haberini bizzat verdi. Usta hoca, eski yıldız oyuncuları Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediğini bizzat açıkladı. Güneş, "Talisca'yla ben de konuştum. Çok özledim Beşiktaş'ı diyor. Ama şartlar uygun mu? Kendisi 10 milyon euro alıyor. E bir de kulübü var. Nasıl olacak? Bence en iyi transfer, Talisca... Bana 'Orta yol bulalım. Gelmek istiyorum, özledim' dedi" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca "Talisca alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor" diye konuştu. Güneş "Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak konuşun. Biz de öğrenelim" dedi.

'ALEX İLE GÖRÜŞTÜM'

Tecrübeli hoca, Chamberlain transfer için de şunları dile getirdi: Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var...

'TURU BİZ GEÇECEĞİZ'

Güneş, Konferans Ligi'nde oynanacak Neftci Bakü maçına değinerek "Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor" şeklinde konuştu.