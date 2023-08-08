Haberler Beşiktaş SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldız, siyah-beyazlı takımla görüşmeleri ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 10:57
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş transferde önemli bir isme imza attırıyor. Son olarak İngiliz devi Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi siyah-beyazlı takım olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in onayının alınmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi bizzat İngiltere'ye giderek yıldız futbolcuyla görüşme yaptı.

Tarafların olumlu temaslarının ardından Alex Oxlade-Chamberlain Türkiye'ye davet edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın transferini bitirmek üzere olduğu 29 yaşındaki oyuncu, görüşmeleri ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

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