SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş transferde önemli bir isme imza attırıyor. Son olarak İngiliz devi Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi siyah-beyazlı takım olacak.
Teknik direktör Şenol Güneş'in onayının alınmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi bizzat İngiltere'ye giderek yıldız futbolcuyla görüşme yaptı.
Tarafların olumlu temaslarının ardından Alex Oxlade-Chamberlain Türkiye'ye davet edildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın transferini bitirmek üzere olduğu 29 yaşındaki oyuncu, görüşmeleri ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.