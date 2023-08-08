SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş transferde önemli bir isme imza attırıyor. Son olarak İngiliz devi Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi siyah-beyazlı takım olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in onayının alınmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi bizzat İngiltere'ye giderek yıldız futbolcuyla görüşme yaptı.

Tarafların olumlu temaslarının ardından Alex Oxlade-Chamberlain Türkiye'ye davet edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın transferini bitirmek üzere olduğu 29 yaşındaki oyuncu, görüşmeleri ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.