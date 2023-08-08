‘Pepe’de iş yok’

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için beklediği Nicolas Pepe hakkında şok açıklamalar geldi. Eski Premier Lig forveti McAvennie, Pepe'nin kulüpteki ilk gününden beri Arsenal oyuncusu olacak kadar iyi görünmediği konusunda ısrar etti. Şunları söyledi: Onu kim satın aldıysa kovulmalı. Ona bakınca 72 milyon sterlinlik oyuncuyu görmüyorum. Maguire'a çok benziyor, o 80 milyon sterlin değerinde değildi. Pepe de aynı.
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için beklediği Nicolas Pepe hakkında şok açıklamalar geldi. Eski Premier Lig forveti McAvennie, Pepe'nin kulüpteki ilk gününden beri Arsenal oyuncusu olacak kadar iyi görünmediği konusunda ısrar etti. Şunları söyledi: Onu kim satın aldıysa kovulmalı. Ona bakınca 72 milyon sterlinlik oyuncuyu görmüyorum. Maguire'a çok benziyor, o 80 milyon sterlin değerinde değildi. Pepe de aynı.