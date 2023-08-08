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Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Son dakika spor haberi: Kanat mevkisi için hummalı bir çalışma yürüten Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katarak taraftarı heyecanlandıran siyah-beyazlılar, İtalyan devinden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte o yıldız ve transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 09:21
Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İtalya'dan bir isim öne atıldı.

Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran siyah-beyazlıların bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.

Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 maçta forma giyen Saelemaekers, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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