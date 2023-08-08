Beşiktaş'a Milan'dan bir transfer daha!

Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İtalya'dan bir isim öne atıldı.
Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İtalya'dan bir isim öne atıldı.
Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran siyah-beyazlıların bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 maçta forma giyen Saelemaekers, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.