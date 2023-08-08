Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Berghuis için Ajax'a son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş'a bu isimden kötü haberler gelecek gibi.
Berghuis için Ajax'a son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş'a bu isimden kötü haberler gelecek gibi.
31 yaşındaki on numarayla Fransa liginden bazı takımların ilgilendiği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR!
Ayrıca Hollanda basınında çıkan haberlerde Steven Berghuis'in Avrupa'da kalmaya devam etmek istediği de yazıldı.
Tecrübeli futbolcunun durumunun yakın zamanda netlik kazanacağının altı çizildi.
Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.