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Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Berghuis hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların gözdesi konumundaki yıldıza başka talipler de çıktı. Yeni adresi merak konusu olan Berghuis, son durumu hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 17:05
Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Berghuis için Ajax'a son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş'a bu isimden kötü haberler gelecek gibi.

Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

31 yaşındaki on numarayla Fransa liginden bazı takımların ilgilendiği belirtildi.

Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR!
Ayrıca Hollanda basınında çıkan haberlerde Steven Berghuis'in Avrupa'da kalmaya devam etmek istediği de yazıldı.

Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Tecrübeli futbolcunun durumunun yakın zamanda netlik kazanacağının altı çizildi.

Berghuis'ten Beşiktaş'a haber var! Transferi...

Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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