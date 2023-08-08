Aile meselesi

Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki hedeflerinde ailesel faktörler dikkat çekiyor. Redmond, Beşiktaş'a sıcak baksa da eşi nedeniyle tercihini Burnley'den yana kullanmıştı. Pereyra'da da benzer bir sıkıntı yaşandı. Arjantinli ile görüşmeler sürse de eşinin İtalya'da yaşamak istemesi transferi çıkmaza soktu. Malinovskyi'de de benzeri oldu. Ailesi İtalya'da yaşamak isteyen Ukraynalı, transferde Torino'ya yakın...
Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki hedeflerinde ailesel faktörler dikkat çekiyor. Redmond, Beşiktaş'a sıcak baksa da eşi nedeniyle tercihini Burnley'den yana kullanmıştı. Pereyra'da da benzer bir sıkıntı yaşandı. Arjantinli ile görüşmeler sürse de eşinin İtalya'da yaşamak istemesi transferi çıkmaza soktu. Malinovskyi'de de benzeri oldu. Ailesi İtalya'da yaşamak isteyen Ukraynalı, transferde Torino'ya yakın...