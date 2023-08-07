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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor

Son dakika spor haberi: Transferde yeniden harekete geçen Beşiktaş, Ante Rebic'in ardından bir bomba daha patlatıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. 29 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmelerini ilerletmek için Türkiye'ye geleceği ifade edildi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:50
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