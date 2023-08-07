TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş, bir süredir uğraş verdiği Alex Oxlade-Chamberlain transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Beşiktaş, bir süredir uğraş verdiği Alex Oxlade-Chamberlain transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği yıldız futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Sky Sports'un haberine göre; Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki orta saha, transfer için Türkiye'ye gelecek.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.
İngiliz futbolcu kariyerinde Southampton, Arsenal ve Liverpool formalarını giydi.