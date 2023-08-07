Önceliğimiz Avrupa

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, hala transferlerin bitmemesi nedeniyle özelikle merkez orta saha ve kanatlarda sıkıntı yaşıyor. Şenol Güneş'in ligin başlangıcında bazı genç oyuncularını da kullanması bekleniyor. Öte yandan futbolcularıyla bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, sezonun ilk maçlarında alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaparak, "Takım olarak sahaya çıkıp, takım oyunumuzu sezon boyunca ortaya koymalıyız. Artık tempomuzu artırma ve sıkı çalışma zamanı. Kimsenin forması garanti değil, herkes rekabete hazır olsun ve en iyi şekilde mücadelenizi gösterin. Önce Avrupa'da işimizi halledip sonra ligi düşünmeye başlayacağız" dediği belirtildi. Öte yandan usta hocanın, idmanları takip eden yöneticilere de sık sık görüşülen oyuncuların durumunu sorduğu gelen haberler arasında.