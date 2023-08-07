İçerde de operasyon

Bir yandan transferleri kovalayan yönetim diğer taraftan iç transfer için de uğraşıyor. Sözleşmeleri 30 Haziran 2024'te sona erecek milli futbolcuları Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşme masasına çağrıldı. Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğan forvet Cenk Tosun yönetimin "Euro değil, Türk Lirası ile ödeme yapabiliriz" teklifini kabul etti ve 10 milyon TL'ye oynadığını belirterek iyileştirme istedi. Uçan'la ise henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

SALİH AYNEN DEVAM

Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı performansı devam ettiriyor. Uçan, Tirana'ya karşı oynanan 2 maçta sergilediği performansla geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. İki maça da 11'de başlayan 29 yaşındaki orta saha, 1 de asist yaptı. Salih geçen sezon ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt katkı sağladı.