Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

PEPE'NİN DURUMU BU HAFTA NETLEŞECEK

Listedeki üçüncü isim olan Nicolas Pepe'nin transferi ise, ancak Arsenal ile olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi halinde mümkün olacak. Başkan Çebi'nin İngiltere'de görüştüğü oyuncular arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcunun durumu bu hafta belli olacak.