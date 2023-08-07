Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Kadrosunu Daniel Amartey, Ante Rebic, Jean Onana ve Emrecan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, 3-4 futbolcu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor.
Kadrosunu Daniel Amartey, Ante Rebic, Jean Onana ve Emrecan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, 3-4 futbolcu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor.
Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını orta saha ve kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştıran siyah beyazlı yönetimin listesinde 3 futbolcu bulunuyor: Matias Vargas, Alex Oxlade Chamberlain, Nicolas Pepe.
VARGAS İLK TERCİH!
Ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen Vargas, ilk tercih konumunda. Çin'in Şangay Port takımında oynayan Arjantinli futbolcunun kiralık olarak alınmasına çalışılıyor.
AHMET NUR ÇEBİ CHAMBERLAIN İLE GÖRÜŞTÜ
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını ifade etti.
PEPE'NİN DURUMU BU HAFTA NETLEŞECEK
Listedeki üçüncü isim olan Nicolas Pepe'nin transferi ise, ancak Arsenal ile olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi halinde mümkün olacak. Başkan Çebi'nin İngiltere'de görüştüğü oyuncular arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcunun durumu bu hafta belli olacak.
Arsenal yetkilileri ile bir toplantı yapacak olan Pepe, mukavele feshi konusunda anlaşma sağlayabilirse Beşiktaş'la masaya oturacak.