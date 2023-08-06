Ghezzal etkisi

Şu ana kadar Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Rachid Ghezzal'ın takıma dönüşüne dair belirsizlik devam ettiği için oldukça dar olan kadro camiada endişe yaratmaya devam ediyor. Ghezzal'ın, daha ligler başlamadan yeniden sakatlanması ve önümüzdeki hafta idmanlara başlayacak olması, transfer stratejisini değiştirebilecek bir durum. Cezayirli yıldızın, iyileşme ve form tutma anlamında beklentileri karşılamaması durumunda, transfer sezonu bitmeden sağ kanada ekstra bir takviyenin daha yapılması kaçınılmaz görünüyor.