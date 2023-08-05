Pepe umudu

Beşiktaş'ın radarına aldığı, kontratını son yılındaki Nicolas Pepe'nin, İngiliz devi Arsenal'la yollarını ayırmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü. 28 yaşındaki Fildişili milli oyuncu Pepe, Nice'de kiralık olarak bir yıl geçirdikten sonra, Arsenal'de ikinci bir şans verilmesini umuyordu. Ancak teknik direktör Arteta ve yönetim kurulu başka fikirlere sahip. Foot Mercato'ya göre; kırmızı-beyazlılar, yıldız sağ kanadın kontratını feshetmek için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre hamle yapacak ve kısa bir süre içerisinde transferi noktalayacak. Pepe, geçen sezon Nice'de 28 maça çıkarken, 8 gol attı.