Daha iyi olacağız

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Tirana karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Arnavutuk'a kazanmak için geldiklerini belirten tecrübeli hoca, "Bunu başardığımız için mutluyum. Rakibe beklediğimiz gibi pozisyon vermedik. Bulduklarımızı da atarak 2-0 kazandık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Kendi oyunumuzu oynayarak iyi bir sonuçla turu galibiyetle aldık. Gelecek maçlarda daha iyi olmak istiyoruz. Neftçi Bakü karşısına da iyi hazırlanarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı son 20 galibiyetin 19'unda takımın başında bulunan Şenol Güneş, kulüp tarihinde en fazla Avrupa zaferi yaşayan teknik direktör oldu.