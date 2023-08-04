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Beşiktaş-Neftçi Bakü maçını Lukas Fahndrich yönetecek

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 15:43
Beşiktaş-Neftçi Bakü maçını Lukas Fahndrich yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukas Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Lionel Tschudi oldu.

Beşiktaş ile Neftçi Bakü arasındaki ilk karşılaşma 10 Ağustos Perşembe günü Bakcell Arena'da oynanacak. Mücadele saat TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlıların Azerbaycan temsilcisi ile yapacağı rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.00'de.

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