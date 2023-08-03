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Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Arsenal’li Nicolas Pepe için masaya oturdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusunda gidişat olumlu. İngiliz basını da gelişmeyi “İstanbul’a gitmesi sürpriz olmaz” diye duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

Rebic sonrası bir kanat transferi daha yapmak için uğraşlar veren Beşiktaş'ın flaş bir isimle görüştüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. O yıldızsa İngiliz ekibi Arsenal'in Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe...

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TRANSFER HABERİ: Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

İddiaya göre, geçen sezonu Fransız kulübü Nice'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu için atağa kalkan siyah- beyazlıların Arsenal'le pazarlıklara başlayıp büyük aşama kaydettiği belirtildi. Oyuncu Ada ekibinde kadroda düşünülmediği ve sözleşmesinde son yılına gireceği için Beşiktaş'ın tekifinin satın alma şeklinde olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

FORVETTE DE OYNUYOR
Ancak siyah-beyazlıların tecrübeli sağ kanat için ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde de olumlu sonuç alındığı kaydedildi. Öte yandan bu gelişme Avrupa basınında da yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

"Türkler, Pepe için yoğun girişimler yapıyor. Pepe'nin önümüzdeki sezonu İstanbul boğazına karşı oynaması sürpriz olmaz" ifadeleri kullanıldı... Sağ kanatta görev yapan sol ayaklı futbolcu içeri kat ederek attığı şutlarla öne çıkıyor. 1.83 boyundaki Nicolas Pepe, forvette de görev yapabiliyor. Fildişili yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERİ: Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

BÜYÜK HANDİKAP SAKATLIK
Pepe'nin en büyük handikapı geçen sezon çok sakatlık yaşaması oldu. 2 büyük diz sakatlığı geçiren tecrübeli futbolcu yaklaşık 3 ay boyunca sahalara çıkamadı. Bu süreçte 16 maç kaçırdı. Pepe, geçen sezon Fransız ekibi Nice'de 28 karşılaşmaya çıkıp 8 gol atmayı başardı. Asist yapamadı.

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