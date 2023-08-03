Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

FORVETTE DE OYNUYOR

Ancak siyah-beyazlıların tecrübeli sağ kanat için ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde de olumlu sonuç alındığı kaydedildi. Öte yandan bu gelişme Avrupa basınında da yer aldı.



