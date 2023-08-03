Ada basınından Beşiktaş iddiası: İstanbul'a gitmesi sürpriz olmaz!

Rebic sonrası bir kanat transferi daha yapmak için uğraşlar veren Beşiktaş'ın flaş bir isimle görüştüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. O yıldızsa İngiliz ekibi Arsenal'in Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe...
Rebic sonrası bir kanat transferi daha yapmak için uğraşlar veren Beşiktaş'ın flaş bir isimle görüştüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. O yıldızsa İngiliz ekibi Arsenal'in Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe...
İddiaya göre, geçen sezonu Fransız kulübü Nice'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu için atağa kalkan siyah- beyazlıların Arsenal'le pazarlıklara başlayıp büyük aşama kaydettiği belirtildi. Oyuncu Ada ekibinde kadroda düşünülmediği ve sözleşmesinde son yılına gireceği için Beşiktaş'ın tekifinin satın alma şeklinde olduğu ifade edildi.
FORVETTE DE OYNUYOR
Ancak siyah-beyazlıların tecrübeli sağ kanat için ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde de olumlu sonuç alındığı kaydedildi. Öte yandan bu gelişme Avrupa basınında da yer aldı.